Rusos Blancos publicaron en 2012 su disco de debut después de varios años dando tumbos por la escena madrileña. En la actualidad, la banda está formada por Manu, Javier, Iván, Elisa y Laura, algunos de los cuales han sido o son miembros de La Costa Brava, Cosmen Adelaida o Templeton.

La voz tristona de Manu es perfecta para estas canciones casi obsesionadas, como tanta música independiente, con la inseguridad, pero tampoco falta el sentido del humor. En la tragedia de la soledad en la discoteca de moda, "Supermodelo" (“Esas chicas indies que bailan sin mover los pies no cuidarán de ti, no te harán feliz"), aparece en contraposición con un festivo estribillo "nosotras no llevamos chándal", que encontró su momento de gloria en la serie televisiva Física o química. ¿Cuánta ironía hay en que guste tanto?

La producción de Paco Loco y la masterización de Joaquín Pascual parecen algo apresuradas y a veces las guitarras no llegan a sonar tan funky o tan folk, ni los coros tan Beach Boys, ni la electrónica tan moderna como parecen intentar, pero las canciones están definitivamente ahí. Las catorce pistas suman un todo nada marciano, llano y asequible que podrías compartir con tu hermana, tu prima, tu sobrino o tu tío.