Ruidoblanco es la señal aleatoria que contiene todas las frecuencias y todas ellas tienen la misma potencia. El nombre (junto y en minúscula) lo extrajeron del libro El curioso incidente del perro a media noche de Mark Haddon.

Para su debut, Midiendo el Tiempo con Canciones, ruidoblanco ha contado con el gaditano Suso Saiz en la producción, lo que es garantía de pulcritud y eficacia y la colaboración, muy bien traída, sin duda, del ex-vocalista de Los Piratas, Iván Ferreiro en “Palabras que apagaron el incendio”.

Sus 12 canciones son un compendio de lo que ha sido su carrera desde que empezaran en 2005. “En realidad, lo que intentamos es hacer canciones bonitas y honestas, tanto en los textos como en la música y en la producción” coinciden Salva y Cris, voz, guitarra y piano y voz y teclados respectivamente.

Influencias las tienen de todos los tipos y colores “No importa que sea un tema de Wilco, Julio Iglesias o Los Planetas. Si el tema es bueno... es bueno. Últimamente coincidimos todos bastante en grupos como Radiohead, Love of Lesbian, Wilco, Vetusta Morla, Death Cab for Cutie, Piratas, Mishima, Los Planetas, Bon Iver, James Blake, Kings of León, The National, Two Door Cinema Club, Arcade Fire... Y en los clásicos de siempre: Pink Floyd, Beatles, Si- mon & Ganfunkle, Bob Dylan, Edith Piaff, Supertramp, etc."