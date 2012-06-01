Un antiguo lema da título al tercer álbum de Pumuky, ese Plus ultra que se usó en tiempos pasados para animar al navegante a desafiar la advertencia sobre la última frontera que no era posible cruzar… el non terrae plus ultra (no existe tierra más allá) que advertía de los límites del mundo conocido.

Esa es la motivación que han tenido Pumuky a la hora de iniciar esta nueva aventura discográfica, la búsqueda de sus propios límites y de lo que hay detrás del miedo a lo desconocido. Y lo han hecho sin renunciar a su personalidad, ni a las señas de identidad que les hace reconocibles en cualquier situación, siguiendo la línea que ha marcado su trayectoria a base de canciones que son capaces de iluminar desde la oscuridad.

Para tan largo viaje, además del bagaje previo, Plus ultra viene cargado de especias e ingredientes que dotan de una energía e intensidad descomunal y de un aroma embriagador a su nuevo repertorio.

Esquivos cuando se les pregunta por referencias, Pumuky se declaran admiradores de artistas de marcada personalidad al estilo de Deerhunter, Atlas Sound, The National, Sufjan Stevens, Damien Jurado, Migala, Mono... por nombrar sólo algunos. Sin embargo, siempre hay algo que se escapa al control del autor. Como ocurre con los buenos vinos, en Plus ultra, el resultado de su trabajo, se ha decantado de forma espontánea hacia texturas más pop (Benjamín Biolay, Dominique A...) que dotan de una mayor transparencia y nitidez a sus nuevas composiciones.

El álbum fue grabado en La Mina (Sevilla) por Raúl Pérez (responsable en parte del sonido de grupos como Pony Bravo, Blacanova, Úrsula) consiguiendo aportarle una imponente sonoridad orgánica con gran riqueza de matices. David Cordero (Úrsula), colaboró grabando guitarras en el disco. Fue masterizado en Focus Mastering (Omaha, EEUU), un estudio que ha trabajado con artistas de la talla de Bright Eyes o Damien Jurado.

Pumuky, liderados por los hermanos Jaír y Noé Ramírez, siempre a caballo de Las Islas Canarias y Barcelona, lo completan en esta ocasión Nacho Yoldi, Vicente Rosati y Edu Martínez.