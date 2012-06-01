Materia oscura, el sexto álbum en estudio de Parade o, lo que es lo mismo, el proyecto musical liderado desde 1994 por “el genio de Yecla”, Antonio Galvañ.

Este iba a ser "el disco siniestro de Parade", pero, finalmente, no ha sido para tanto o, por lo menos, se ha convertido en otra cosa. En definitiva, hay que hacer canciones para cantar, para bailar, canciones con electricidad y discos a la antigua usanza: repletos de singles, como "Materia oscura". Y como el movimiento se demuestra bailando, ahí quedan “No más rocanrol”, la contundente declaración de principios con la que se inicia el disco; o "Nunca bailo", una historia con moraleja.

Un álbum que nos muestra a un Parade más dinámico que nunca, que llamará la atención a propios y a extraños. En él hay homenajes a la disco-music de principios de los setenta (con Don Cornelius y su "Soul train line"), a la verdadera literatura gótica, la del XIX, con Muerte enamorada incluida. Hay una canción dedicada al gran Gino Paoli, ese hombre que vive desde hace cuarenta años con una bala alojada en su corazón.

Materia oscura se grabó en Intonarume durante 2010 y se mezcló en El Sótano por Dani Cardona en diciembre de 2010. La masterización la realizó Xavier Alarcón y el dibujo y diseño de la portada fue nuevamente realizado por Mario Feal. Participaron en su grabación, el propio Dani Cardona (baterías) y el grupo que le acompaña en directo: Eduardo Piqueras (guitarras y coros), Eva Plaza (coros) y Jesús Galvañ (coros).