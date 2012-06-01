Maga es un grupo de indie pop español formado por Miguel Rivera (voz, guitarra, teclados y programación), Pablo Cabra (batería) y Javier Vega (bajo) de Sevilla.

El grupo destaca por sus letras crípticas con sonidos ensoñadores. Tienen un número amplio de seguidores dentro de la escena independiente española, y en varias ocasiones han visitado Los Conciertos de Radio 3.

Satie contra Godzilla es el quinto álbum de estudio de Maga. El disco se ha grabado en los Estudios Ultramarinos de Santi García y ha sido co-producido por el grupo y Ramón Rodríguez (The New Raemon).