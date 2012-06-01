Con un sonido que algunos llaman kraut rock y que otros no se atreven a definir, en 2010 vio la luz el primer disco de Lüger, editado en vinilo y que la banda ofreció gratuitamente on line.

Más de 7.000 descargas en menos de doce meses y los elogios recibidos por parte de la prensa especializada no dejan lugar a dudas de que Lüger fue una de las revelaciones del pasado año, en el que además se subieron al cartel de importantes festivales, como el Monkey Week o el Primavera Club, y compartieron escenario con artistas internacionales de primer nivel como Black Rebel Motorcycle Club, Andrew Bird o The Buzzcocks.

En 2011, la carrera de Lüger sigue un camino ascendente con la edición de su segundo disco, Concrete Light (Marxophone/Giradiscos), han concluido su primera gira por EEUU, con parada en el SXSW incluida, y participaron en algunos de los principales festivales nacionales como Día de la Música, Primavera Sound o Sonorama. En 2012 está confirmada su presencia en el Azkena Rock Festival.