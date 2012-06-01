Vidas ejemplares (Fikasound, 2011) es el álbum de debut de Los Lagos de Hinault, dúo madrileño compuesto por Carlos Ynduráin y Matilde Tresca junto a algunos artilugios sonoros.

Las 12 canciones del disco dejan bien claro desde el principio lo que son: canciones pop con melodías directas y unas letras que no dan puntada sin hilo. Acercándose en ocasiones a la ruidosa sencillez de The Vaselines o a la chispeante sofisticación de The Magnetic Fields, Los lagos de Hinault no pierden nunca su atractiva y marcada personalidad.

Los Lagos de Hinault dicen todo lo que quieren decir, pero no siempre es fácil seguirles la pista. Muestran sus debilidades con complicidad y exhiben sus virtudes con la única intención de invitarte a jugar.

Vidas ejemplares supone la cuarta referencia de Fikasound, un colectivo que recupera ahora con más fuerza que nunca su actividad como sello discográfico y que nos sorprenderá durante los próximos meses con nuevos e interesantes lanzamientos.