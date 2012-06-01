Si Eric Fuentes es uno de los artistas más respetados del rock independiente de nuestro país no es por casualidad. Los últimos diez años al frente de los potentes The Unfinished Sympathy le avalan: cinco discos de estudio publicados, extensas giras por España, Europa y Estados Unidos, primera banda española en ser invitada por el prestigioso locutor de la BBC John Peel a grabar dos de sus sesiones, y sobre todo, un buen puñado de canciones inolvidables para toda una generación de amantes del rock independiente.

Estos son solo algunos de los logros conseguidos hasta la fecha. Pero por suerte aún le queda mucho por alcanzar y mucho por decir. Porque Eric Fuentes retoma ahora una carrera en solitario que empezó incluso antes de formar The Unfinished Sympathy y que ya ha dado a luz dos estimulantes álbumes y un tercero publicado en 2011 por Subterfuge Records y que lleva por título Eric Fuentes & El Mal.

Más crudo, genuino e intenso y con más capacidad para crear melodías atemporales que nunca, el CD contiene 10 canciones redondas (8 en inglés y dos en catalán). El Mal es el nombre de la banda que le acompaña en directo y con la que ha grabado el disco en los Estudios Ultramarinos Costa Brava, a las órdenes de Santi García.

Desde que se publicara el disco, Eric Fuentes no ha cesado de girar por toda España, tanto en formato eléctrico como en formato de dúo acústico (al que él mismo ha bautizado como Eric Fuentes & El Mal Menor), en el que también interpreta canciones de The Unfinished Sypmathy.