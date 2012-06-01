Cosmen Adelaida empezaron hacia el año 2007, en Madrid. Tras varios cambios de nombre y componentes, finalmente se quedaron: Beatriz Page (teclado, voces), Elisa Pérez (batería, voces), Marcos Domínguez (bajo, voces), Javier Egea (guitarra, voces) y Nacho de la Hoz (guitarra, voces).

Hacen canciones pop en español y hay quien encuentra en ellos reminiscencias a grupos como Stereolab, Los Planetas o Yo La Tengo, aunque sus influencias son amplias y variopintas (folclore español, madchester, grunge, mod, tweepop). Tras grabar un EP en 2009 y otro EP en 2010, se lanzan a por su primer disco, Siete Picos, grabado en los Estudios La Mina por Raúl Pérez.

Han tocado en casi todas las salas de Madrid y han participado en unos cuantos concursos de maquetas a nivel nacional, quedando finalistas en algunos de ellos, como el concurso Grupo Revelación 2010 del Contempopranea (4º puesto), o el Proyecto Demo del FIB 2011 (2º premio del jurado).Tras grabar su primer videoclip, realizado por Raúl Silvestre, fichan por El Genio Equivocado y editan su primer álbum.