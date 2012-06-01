El Columpio Asesino nace en 1999 integrado por un grupo de jóvenes de la escena local de Pamplona y se asienta con los hermanos Arizaleta (Álbaro y Raúl), Unai Medina y Xavier "Txibe" Ibero. Sus influencias provenían de grupos como Pixies, Sonic Youth o The Clash.

Irreverentes y surrealistas utilizan el pop, el rock y la electrónica con un sello singular, mezclando atmósferas sintetizadas con descargas de guitarras y melodías de trompetas.

El más reciente disco de los primeros ganadores de Proyecto Demo, presentan Diamantes, un álbum en el que ha ganado presencia la voz de Cristina Martínez, pero sigue incidiendo en su línea de sumar la fuerza melódica del pop con la electrónica y sin perder el espíritu punk.Sus nuevas canciones, grabadas con el productor Iñaki de Lucas, conservan la contundencia de siempre y añaden nuevos e interesantes matices.