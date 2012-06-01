Chinese Christmas Cards son Mario Gutiérrez y Joan Sala, dos amigos de Barcelona que desde 2008 funcionan como un proyecto musical que factura canciones sencillas, pero con un gran poder de atracción y adicción. En 2009 presenciamos su gran despegue, fue entonces cuando ganaron el certamen Levi's Unfamous Music Awards y la Mejor Maqueta del año según la revista Mondosonoro.

Ahora ya tenemos entre las manos un primer trabajo apadrinado por el sello Mushroom Pillow (La habitación roja, Maga, We Are Standard, Triángulo de Amor Bizarro), que a pesar de su corta duración (6 canciones, poco más de 20 minutos) logra enganchar gracias a los pequeños elementos que construyen cada canción. Detalles electrónicos muy frescos crean una atmósfera hedonista, festiva y sobre todo muy divertida. Chinese Christmas Cards practican ese pop bailable, que se contagia cuando menos lo esperas.