En Buenos Aires, Argentina, una pareja de amantes del rock and roll oscuro y psicodélico y del punk decidió montar una banda que, en pocos años, se ha convertido en uno de los grupos estatales de rock más activos del momento.

Emigraron de su Argentina natal para afincarse en Bilbao, y desde ese centro de operaciones han sabido desarrollar una carrera fructífera, intensa y activa como pocas. De ese modo llevan recorridos tres continentes, con cinco giras en el Reino Unido, Francia, Alemania (en qué su brillante participación en el festival Popkomm 08 nos los dio a conocer y nos llevó a invitarles a formar parte de la escudería BCore ), Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Sudamérica y un tour por Estados Unidos (incluyendo una célebre actuación en el festival SXSW de Texas).

Después de su reciente debut Songs & Circuits (Liliput, 07), este Rising Mountains no hace sino confirmar lo que ese disco apuntaba: la sensación de estar ante un grupo que pone el acento en la actitud, en un modo de vida, en la pasión por lo suyo más allá de modas y en la devoción por el trabajo bien hecho con la urgencia de quien quiere vivir rápido y explorar todos los rincones antes de que sea demasiado tarde.

Sus referentes musicales, The Velvet Underground, The Stooges, el primer David Bowie, Television, son los que convierten sus aclamadas actuaciones en directo en verdaderos desparrames de sudor y adrenalina. Para plasmar esa energía en el disco, han sabido hacerlo a su manera con un resultado excelente: grabando en su ciudad con la comodidad que eso representa y mezcladas en New York, en los estudios NYHed (donde ha trabajado, por ejemplo, The Jon Spencer Blues Explosion), por Ivan Julian, quien ha sido guitarra de Richard Hell & The Voidoids y productor de The Fleshtones, Heavy Trash o James Chance & The Contortions.