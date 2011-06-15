Vetusta Morla cierra los acústicos del Día de la Música en Radio 3
- Durante tres días, han podido seguirse en vídeo a través de RTVE.es
- Vetusta Morla, Eladio y los Seres Queridos y Lüger han sido las bandas
- Vuelve a disfrutar de los mejores momentos de estos acústicos
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Durante tres días, los oyentes del programa Hoy empieza todo han podido verlo en directo. Curioso, sobre todo tratándose del despertador que Radio 3 pone en marcha cada día a partir de las siete de la mañana. Ver a través de RTVE.es los acústicos del espacio ha sido una de las acciones del Día de la Música Heineken.
Las tres bandas invitadas han sido Lüger, Eladio y los Seres Queridos y Vetusta Morla, todas ellas actracciones del festival que se celebra este fin de semana en Madrid.
Los madrileños han aparecido casi al completo, con la única ausencia de Álvaro Baglietto (bajista de la banda), que ha sido padre en estos días. Con un arreglo especial para la ocasión, Vetusta Morla ha interpretado cuatro canciones de Mapas, su recién estrenado segundo disco.
"Boca en la tierra", "Lo que te hace grande", "En el río" y "Maldita dulzura" han sido los temas elegidos. En este último, el grupo ha contado con la colaboración de Jairo Zavala, cantante de Depedro.
Vetusta Morla, gran atracción del sábado
La banda actuará este sábado 18 en el Día de la Música Heineken y las entradas para este día llevan tiempo agotadas. Durante este concierto, Vetusta Morla interpretará las canciones de su exitoso Un día en el mundo y las del recién publicado Mapas.
Con motivo del estreno del disco, Radio 3 dedicó un completo especial sobre la banda que incluye un repaso del álbum comentado por los integrantes del grupo.