Vetusta Morla cierra los acústicos del Día de la Música en Radio 3

Durante tres días, los oyentes del programa Hoy empieza todo han podido verlo en directo. Curioso, sobre todo tratándose del despertador que Radio 3 pone en marcha cada día a partir de las siete de la mañana. Ver a través de RTVE.es los acústicos del espacio ha sido una de las acciones del Día de la Música Heineken.

Las tres bandas invitadas han sido Lüger, Eladio y los Seres Queridos y Vetusta Morla, todas ellas actracciones del festival que se celebra este fin de semana en Madrid.

Los madrileños han aparecido casi al completo, con la única ausencia de Álvaro Baglietto (bajista de la banda), que ha sido padre en estos días. Con un arreglo especial para la ocasión, Vetusta Morla ha interpretado cuatro canciones de Mapas, su recién estrenado segundo disco.

"Boca en la tierra", "Lo que te hace grande", "En el río" y "Maldita dulzura" han sido los temas elegidos. En este último, el grupo ha contado con la colaboración de Jairo Zavala, cantante de Depedro.