En Gen Playz XL debatimos sobre la baja natalidad en España, sus causas y consecuencias y las premisas sociales que rodean a esta cuestión. Y a la entrevista nos visita una invitada de lujo: La Zowi. cantante y artista, quien viene al programa para hablar sobre su experiencia con la maternidad y su próximo disco, La reina del sur.

¿Los jóvenes no tenemos hijos porque no queremos o porque no podemos? ¿Cómo afecta la baja natalidad a la economía de un país? Actualmente, el 78% de las jóvenes retrasa su maternidad por causas socioeconómicas y solo una de cada 2 mujeres se plantearía ser madre antes de los 30. Para hablar de este tema, a Darío Eme Hache lo acompañan también Mario Marzo, Marta Séiz, Pedro Herrero y Leonor Cervantes. ¡Dentro, Gen Playz XL!

La Zowi, "afortunada por no haber dejado atrás" su vida "por ser madre"

La Zowi es una de las artistas femeninas de referencia de la última década de música urbana en España. La cantante llega a Gen Playz XL para hablarnos de su nuevo proyecto musical tras tres años desde su último trabajo discográfico y, con motivo del debate, su temprana maternidad a los 22 años.

Zoe, que así es su nombre real, dice sentirse muy afortunada de no haber dejado de lado su vida por haber sido madre: "Hasta hace poco era muy así, dejabas tu vida hasta los 30 si eras madre, o madres jóvenes que han retomado su carrera cuando ya estaban criados los niños", comenta ella.