Gen Playz XL - Entrevista con La Zowi

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

En Gen Playz XL debatimos sobre la baja natalidad en España, sus causas y consecuencias y las premisas sociales que rodean a esta cuestión. Y a la entrevista nos visita una invitada de lujo: La Zowi. cantante y artista, quien viene al programa para hablar sobre su experiencia con la maternidad y su próximo disco, La reina del sur.

¿Los jóvenes no tenemos hijos porque no queremos o porque no podemos? ¿Cómo afecta la baja natalidad a la economía de un país? Actualmente, el 78% de las jóvenes retrasa su maternidad por causas socioeconómicas y solo una de cada 2 mujeres se plantearía ser madre antes de los 30. Para hablar de este tema, a Darío Eme Hache lo acompañan también Mario Marzo, Marta Séiz, Pedro Herrero y Leonor Cervantes. ¡Dentro, Gen Playz XL!