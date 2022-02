Â¿Por quÃ© Tom Holland ha decidido tomarse un descanso?

El reconocido actor está en pleno apogeo de su carrera, pero por su salud ha decidido retirarse temporalmente de la interpretación. Los últimos años de la vida laboral de Holland han sido muy intensos y fructíferos, por qué no decirlo, sobre todo gracias a ponerse en la piel del hombre araña. Un papel que le ha dado reconocimiento mundial. Ahora mismo está promocionando su última película Uncharted, la adaptación al videojuego de la icónica saga de Sony. El actor británico está a unos niveles de popularidad muy altos y ha anunciado en CinePop que muy pronto se "tomará un descanso" de la actuación para volver con energías renovadas.

En un momento de la entrevista le preguntan si se volverá a poner pronto el traje de Spider-Man, pregunta a la que el actor contesta con rotundidad: "Voy a volver a grabar una serie para AppleTV, llamada 'The Crowded Room', por la que estoy muy emocionado. Pero puedo decir con seguridad que después de grabarla me voy a tomar un descanso".

Esta no es la primera vez que el actor habla sobre sus replanteamientos de vocación. En una entrevista para Sky News dijo que se estaba planteando dejar de actuar para explorar otras facetas. Ante la pregunta de cuáles serían sus próximos proyectos después de Spider-Man, Tom lo dijo claro: "Ni siquiera sé si quiero ser actor." Después Holland dio las oportunas explicaciones a estas dudas que le surgen desde hace un tiempo: "Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría hacer otras cosas. Sinceramente, estoy como ... teniendo una crisis de la mediana edad; a los 25, estoy teniendo una crisis anterior a la mediana edad."

El intérprete británico puede presumir de un largo currículum con solo 25 años. Empezó en el año 2015 en el universo de Marvel con la película de Capitán América: Civil War, y desde entonces no ha parado de recibir ofertas de trabajo. Lo hemos visto en una infinidad de producciones de Hollywood: Current War, Onward, Espías con disfraz, Cherry, Las aventuras del doctor Dolittle o Chaos Walking. Sin contar con las súper producciones que le han dado fama mundial: Spider-Man Homecoming y Spider-Man: No way Home o Vengadores: Infinity War y Endgame.

Actualmente está promocionando su papel de Nathan Drake en Uncharted. La película obtuvo muy buenos resultados en su primer fin de semana fuera de Estados Unidos. Además, posiblemente se vuelva a enfundar en el traje del hombre araña para protagonizar Spider-Man 4. Esperemos que la próxima vez no tenga problemas con el traje y su madre no tenga que llamar a los productores. También podría participar en Venom 3 o Uncharted 2, si hubiese una segunda parte.

"Recuerdo haber llamado a mi madre y decirle: 'Mamá, realmente estoy luchando, trabajo todos los días y, como uso el traje, no puedo ir al baño", dijo en su momento Tom sobre tener que trabajar más de 11 horas con el traje de Spider-Man puesto. "Y luego, dos días después, el productor se me acercó y me dijo: '¿Cómo están tus riñones?", apuntó el actor. Después de decirle que sus riñones estaban en buen estado, quiso saber a cuento de qué venía esa pregunta, a lo que él respondió: "Bueno, tu madre nos llamó...", le dijo el productor.