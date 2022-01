No cabe duda de que esta segunda temporada de Euphoria no está dejando indiferente a nadie. Hay quienes consideran que está algo vacía de contenido al compararla con su predecesora, y en el otro lado están los que piensan que es mucho más transgresora y revolucionara que la anterior. Aunque claro, las comparaciones siempre son odiosas.

Muchas voces se están agitando en contra de las grandes cantidades de sexo, violencia, drogas y desnudos que transcurren a lo largo de los tres capítulos hasta ahora emitidos de la temporada dos. Por algo Zendaya advirtió de que no era para todos los públicos. "Sé que lo he dicho antes pero quiero reiterar a todos que Euphoria es para audiencias adultas. Esta temporada, tal vez incluso más que la anterior, es profundamente emotiva y trata temas que pueden ser desencadenantes y difíciles de ver".

Sam Levinson, su director y creador, está siendo duramente criticado desde algunos sectores por lo explícito y crudo de las imágenes de su serie. Entonces, nos preguntamos: ¿sobran desnudos o es que somos cada vez más puritanos?

Estés en un lado o en el otro, la mayoría de desnudos de Euphoria están justificados por la trama y sobre todo por la mirada desde la que están hechos. Por ejemplo, el desnudo del vikingo con el que fantasea Kat y que le ha dado la vuelta a la famosa escena de la violación de Juego de Tronos o el desnudo del joven Cal (padre de Nate) y su mejor amigo por el que se siente atraído en secreto. Al final, la serie aborda el desnudo desde diferentes perspectivas y ninguna de ellas desde la hipersexualización. Los genitales o los pechos que ves en ella hablan de prejuicios, complejos, deseos insatisfechos e incluso traumas muy profundos.

Quizás el problema esté en que el desnudo cuando es real y habla de complejos o traumas asusta, mientras que cuando es estereotipado y complace los gustos sexuales de la mayoría dominante es digno de alabanzas.

Sydney (Cassie en Euphoria) habla sobre el estigma que sufren las actrices cuando se desnudan

Sydney Sweeney, que interpreta el papel de Cassie en Euphoria, ha protagonizado varias escenas sexuales durante las dos temporadas que de momento tiene la ficción. En muchas de las cuales la hemos visto semi desnuda, aunque nunca por completo. Esto se debe a que Sweeney pidió expresamente a Levinson recortar algunos desnudos que para la actriz no eran "necesarios", según ha desvelado a The Independent.

Hay que recordar que su personaje también tiene una historia traumática de fondo. Abandonada por su padre heroinómano cuando era una niña, Cassie se pasa la vida buscando la validación de los chicos a través del sexo. Los complace en casi todo, incluso cuando le piden si pueden filmarla, ella acepta, pensando que algún día podría mantener una relación seria y estable con ellos. Esta temporada Cassie está deprimida porque no encuentra a alguien que la quiera y porque se ha enamorado de Nate, el ex novio maltratador de su mejor amiga. Hace todo lo posible para llamar su atención, incluido levantarse a las 4 de la mañana para emperifollarse hasta el extremo antes de ir al instituto. Sin embargo, este parece querer mantenerla en secreto y utilizarla a su conveniencia.

Tramas aparte, la actriz ha contado en una reciente entrevista que en ciertas ocasiones no se ha sentido del todo cómoda. "Hay momentos en los que Cassie se supone que tiene que ir sin camiseta, y le digo a Sam: 'No creo que sea necesario aquí'", declaró Sweeney. También ha añadido que Levinson jamás ha puesto trabas a su decisión: "Nunca he sentido que me presione o que intente meter un desnudo en una serie de HBO. Cuando no quiero hacerlo, no me obliga". Además, la actriz de 24 años lamentó que las mujeres sigan sufriendo cierto estigma cuando se desnudan en pantalla y los hombres no. "Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibe alabanzas. Pero cuando lo hace una chica es completamente distinto", subraya Sydney.

Algo que la ha llevado a pensar en si los desnudos en Euphoria le estarían perjudicando o pasando factura a su futura carrera. "Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que ha sido una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago The White Lotus y, de repente, los críticos me prestan atención"