Eminem, Snoop Dogg Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar han sido los cinco artistas escogidos este año para actuar en uno de los espectáculos más vistos del planeta. El vídeo encargado del anuncio, dirigio por F. Gary Gray, parece un cortometraje y se titula 'The Call'. Una llamada, protagonizada por verdaderas leyendas de la música urbana, a todo el público estadounidense que reúne la gran final de fútbol americano.

Una reunión de estrellas del rap y el hip hop serán los encargados del espectáculo, según el video de más de 3 minutos publicado este jueves 20 de enero. Si hay una cosa clara de esta Super Bowl, esa es la importancia del género urbano que domina prácticamente todo el show.

El tráiler nos trae varias de las canciones más representativas de la historia del hiphop. En primer lugar, aparece Eminem enfrentándose en una batalla de rimas con su alter ego, Slim Shady, moviendo palabras en una pizarra digital, con "Rap God" sonando de fondo. Después sale Snoop Dogg cantando "The Next Episode" mientras conduce por la ciudad de Los Angeles en un lujoso coche de época descapotable. El artista comentó en su cuenta de Twitter lo emocionado que estaba con la actuación: "Super Bowl LVI…vamos. No puedo esperar para compartir el escenario".

Mary J. Blige recoge el testigo del rapero y de fondo suena "Family Affair", todo bajo el glamour de una pasarela. Kendrick Lamar es el siguiente en hacer acto de presencia con su nuevo tema "Humble". Recordemos que el artista se ha trabajado una sólida carrera musical y que cuenta con 13 premios Grammy que lo avalan.

Todos los artistas reciben en algún momento un mensaje de Dr. Dre, quien les cita en el SoFi y durante todo el vídeo va moviendo piezas en un tablero de ajedrez, con animaciones a lo Gambito de Dama mezclado con el centro de Los Angeles. Según menciona el NY Post, Dr. Dre o su empresa Beats produjeron todas las canciones que aparecen en el tráiler. Todos los artistas llegan finalmente al parking del estadio mientras suena la canción "California Love" de Tupac Shakur. El clip termina con una vista aérea del estadio donde se jugará el Super Bowl y gritos de los hinchas de fútbol americano.

"El más épico y lleno de estrellas show del medio tiempo", con estas palabras ha anunciado Pepsi y la NFL el tráiler del espectáculo que tiene lugar durante el descanso de la Super Bowl y que se llevará a cabo en el SoFi Stadium, a las afueras de Los Angeles. Un espectáculo musical que atrae a más público que el propio evento deportivo y por el que ya han pasado artistas de la talla de Shakira, Jennifer López, Lady Gaga o The Weeknd. Sin duda, una cita que debes apuntar para no perdértela.