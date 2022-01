A finales de 2021, la top model internacional Bella Hadid copó la conversación social durante horas. El motivo no fue otro que mostrar abiertamente cómo se sentía a través de unas imágenes que compartió en su perfil de Instagram. En aquel entonces, la influencer quiso destacar el complicado momento vital en el que se encontraba para visibilizar que estar mal también está bien. Un canto a la salud mental que ahora que ha dado comienzo el nuevo año ha querido recuperar tras su paso por la revista WSJ Magazine.

Describiéndolos como "insoportables y debilitantes", Hadid explicó que lleva tiempo luchando contra sus problemas mentales para quererse a sí misma tal y como es sin tener en cuenta la opinión ajena: "He estado sin estilista bastante tiempo, quizás durante dos años. Estoy en un lugar mentalmente extraño en el que me resultó complicado salir de casa y vestirme, especialmente con la ansiedad que me generaban los paparazzi". En el último año, Bella afirma que aprendió la lección: "Fue muy importante para mí saber que incluso si la gente habla de mi estilo, o si les gusta o no, no importa, porque es mío. Cuando salgo de casa por la mañana digo: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien en esto y estoy cómoda con ello?".