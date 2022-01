Zendaya siempre se ha mostrado orgullosa de sus orígenes, su familia y sus raíces. A pesar de haberse críado en Estados Unidos, la actriz no olvida de donde viene. "Mi padres y yo nos sentimos muy orgullosos de donde venimos. Yo soy africana y también alemana", dijo hace un par de años. Además, la actriz reconoce que sin el apoyo de sus padres nada de lo que tiene ahora sería posible.

La propia intérprete se ha encargado de contarlo. Su madre tiene ascendencia alemana y su padre es afroamericano. Y aunque su nombre proviene del shona (un idioma de Zimbawe) y significa "dar gracias", ella fue criada en California. Siempre ha dicho que su familia es lo más importante que tiene en la vida. En más de una ocasión, se mostró muy agradecida por el apoyo que recibió por parte de sus padres y por los valores que le han transmitido. "Mis padres siempre han sido claros y reales acerca de mi identidad", destacó Zendaya en 2015, y continúo diciciendo: "A ellos les debo todo lo que he hecho".

Su familia le enseñó lo bueno que es ser singular. Incluso llegaron a paticipar en un anuncio de servicio público sobre la herencia de los inmigrantes. Zendaya nació y vivió en Oakland, California. Sin embargo, cuando empezó a formar parte de 'Shake It Up', la popular serie de Disney, la familia tomó una serie de decisiones para no tener que distanciarse. Sin ir más lejos, su padre dejó su trabajo como maestro para ser su asesor y manager. Juntos se mudaron a Los Angeles, y la acompañó en cada paso que su hija fue dando. No faltó a ninguna de sus presentaciones e incluso tuvo que desmentir los rumores que se publicaban sobre su vida privada.

Algo por lo que Zendaya siempre le estará agradecida. Muestra de ello, la publicación del Día del Padre que subió a su Instagram: "Feliz Día del Padre para mi OG ... gracias por tu amor incondicional, tu fuerza inquebrantable, tu protección y tu sabiduría, incluso cuando creo que lo sé todo. Estoy muy agradecida de tenerte como padre".

Por otra parte, Zendaya solo tiene buenas palabras para su madre, de quien admira su determinación. Destaca que ella nunca se ha dejado guiar por los estereotipos y que fue su mayor mentora para dedicarse a las artes. Claire rara vez se maquillaba cuando era una madre joven y eso la pequeña Zendaya lo tomó como ejemplo. Aprendió a no preocuparse tanto por la apariencia y la importancia de estar seguro de uno mismo con o sin maquillaje.

A diferencia de otros niños Disney, Zendaya no se ha visto sobrepasada por la fama y seguramente en parte se deba a la educación recibida. Además, tiene cinco hermanos mayores, de los cuales dice la han inspirado y ayudado a ser mejor. La actriz publica muchas fotos de sus hermanos, por lo que su relación parece sólida y estrecha. Al hablar de sus modelos a seguir, Zendaya dijo que no son solo su padre o su madre los que la mantienen con los pies en la tierra; es todo el clan y, en particular, su hermana mayor. La prota de Euphoria es consciente de su suerte, sabe que no es algo habitual tener una familia unida y que esté ahí para lo que necesites.

Hace un tiempo Zendaya recibió un comentario de un hater por Twitter. El troll comentaba en una foto de la actriz con sus padres y los llamaba "feos". Ante esto, Zendaya decidió no callarse y respondió con una larga explicación sobre por qué no iba a permitir que nadie insulte a sus padres así. Primero, dijo que iba a "rezar" por él. Después, educadamente, aclaró que sus padres son "dos de las personas más desinteresadas" del mundo, que son maestros de toda la vida y que han pasado la mayor parte de su tiempo cuidando a los niños y sus sueños, sin preocuparse por su apariencia.