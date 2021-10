La divertida anécdota que une a Cardi B y Penn Badgley ('You')

Que Cardi B publique un tuit o un post en redes sociales y genere toda una revolución entre sus seguidores no es ninguna novedad. La rapera suele ser asidua en sus perfiles y sí, confirmamos que la ha vuelto a "liar" con una de sus últimas publicaciones. Esta vez, la intérprete de "WAP" ha desvelado la locura que tiene por You, uno de los grandes éxitos de Netflix. Y más en especial por Penn Badgley (su protagonista), tras comprobar cómo el propio actor se autoproclamaba fan de la cantante durante una de las promociones de la ficción.

“OOOOMMFFFGGGGGG HE KNOWS ME !!!����������������OMMMGGGG!!!!!!Yoooo like I’m famous famous https://t.co/Z7MFQc2t2i “

"Para mí es un lugar lleno de matices y, a pesar de que muchos podrían juzgarlo como payasadas", confesaba Badgley al hablar sobre las redes sociales. "Siento que ella -Cardi B- tiene una relación muy auténtica con eso, y creo que es por eso por lo que gusta tanto a la gente". Y boom, la fantasía estaba servida para los millones de fans que poseen entre ambos. "Oh my god, ¡me conoce! Es decir, soy famosa famosa", bromeaba Cardi B en la red de microblogging al escuchar las palabras del intérprete.

Lejos de quedar ahí la historia, el popular actor se hizo eco de su reacción y solo pudo contestar con un escueto "I-". Una clara evidencia de que el hecho de que la rapera supiera, a su vez, de su existencia, creó una divertida casualidad que pronto se viralizó entre sus seguidores.

¿La historia queda aquí? Pues parece ser que no, porque Cardi siguió contestando al actor hasta que se produjo lo más sorprendente de este inesperado intercambio de mensajes: ambos tienen puesta la imagen del otro como foto de perfil. ¿Es posible que de ahora en adelante se tengan en cuenta para futuros proyectos? ¿Llegaremos a ser testigo de cómo se conocen en la vida real?

“Might need this as my new header pic.twitter.com/Os27JfvM3U“