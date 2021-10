Jodosky presenta su peculiar revolución body positive con "¿Quién Dijo Que Los Gordos No Perrean?". El rapero y productor puertorriqueño, de 28 años, defiende la positividad corporal en su nueva canción y anima a las personas de talla grande a sentirse sexy y confiadas en sus propios cuerpos bailando reguetón y perreando.

Además, Jodosky destaca por ser el único artista latino que defiende la positividad corporal desde la perspectiva masculina: "¿Quién Dijo Que Los Gordos No Perrean? es una canción que quiero dedicarle a todas las personas de talla grande que son felices y viven sus vidas sin inseguridades acerca de ser grandes", dice Jodosky. "A pesar del lado humorístico del tema, tiene un mensaje antidiscriminatorio centrado en la aceptación. Ve al club, haz twerk y dale una oportunidad a esa persona de talla grande y verás que no te arrepentirás. Siento que es la primera vez que alguien en el espacio latino toma en consideración la obesidad en una canción", añade el puertorriqueño. "He sido grande toda mi vida y soy consciente de que mi salud es lo primero, pero quiero ser feliz y estar cómodo conmigo mismo más que nada", explica Jodosky sobre la inspiración detrás de la canción. En Playz hemos hablado con él sobre la iniciativa y su carrera para conocerlo más a fondo.

"Esta canción viene de mi experiencia personal, por ejemplo el hecho de no poder conseguir ropa de mi talla" P- Acabas de lanzar "¿Quién dijo que los gordos no perrean?". ¿Por qué surge esta canción? R- "Realmente es una canción que decidí crearla para tratar de incluirnos a las personas que como yo son robustas, gordas, como quieras llamarlo. El objetivo es hacerles saber que somos partes de la sociedad igual que cualquier otra persona independientemente de nuestro físico. Vino de un montón de ideas, por ejemplo el no poder conseguir ropa igual que otra persona porque a veces no hay talla para nosotros. Me inspiré en mi experiencia personal y musicalmente es eso, la inclusión de la gente de tallas más grandes a todo lo que podemos hacer como el resto de personas. Aunque el título sea ¿quién dijo que los gordos no perrean?, en verdad el mensaje es: ¿quién dijo que los gordos no podemos hacer cualquier tipo de actividad?". P- O sea, no es solo el hecho de bailar, sino que la sociedad acepte más este tipo de cuerpos. R- "Sí, exactamente. Porque siento que nos tienen un poco marginados y una canción así yo creo que ayuda, es revolucionario dentro de un género como es el reguetón y creo que al escucharla te sube el autoestima". P- Además la canción está dedicada a hombres y mujeres, no solo a mujeres como en la mayoría de las letras del perreo, ¿no? R- "Sí, es para incluirnos todos por igual. La canción habla en primera persona sobre los hombres que no tenemos el cuerpo que creemos que es el ideal socialmente, entonces es como: tú dices que no puedo perrear pero cuando perreas conmigo ves que esto es otra cosa. Creo que ayuda a que mujeres y hombres se sientan identificados, ambos géneros. Y siento que está funcionando muy bien porque en TikTok hay muchas personas haciendo el baile". “ View this post on Instagram “Una publicación compartida de Jodosky (@jodosky)“ “

"No es obligatorio, pero es importante comprometerse socialmente en la música" P- Dices que "es la primera vez que alguien en el espacio latino toma en consideración la obesidad en una canción". R- "Realmente, cuando nació la idea no tenía en mente ser el primero en crear la idea porque el mundo del reguetón es tan amplio y hay tantos artistas que no sé ya qué se ha inventado y qué no y quién lo hizo primero, pero sí que yo, personalmente, me siento pionero en visibilizar esta problemática". P- ¿Crees entonces que es importante que los ídolos en general se comprometan socialmente? R- "Yo creo que no es obligatorio, pero siento que si lo haces te da un empuje a la carrera de cualquier artista y vas a conseguir que tus fans se sientan identificados con algo de ti. Yo al menos tengo esa ética y me encanta transmitir mi idea de igualdad, entonces es importante comprometerse socialmente en la música". P- Dices que te basas en tu experiencia al escribir esta canción. ¿Tú has vivido personalmente alguna situación de discriminación sobre esta problemática que cantas? R- "Yo viví mi época del instituto bastante tranquila, cuando alguien venía a intentar hacerme bullying yo siempre pasaba de los comentarios. Yo creo que es por mi autoestima y que he sido siempre un niño bien alegre y fuerte mentalmente, entonces el hecho de que me dijeran que era gordito nunca me afectó. Pero sí que siento que hay gente que se ofendían y que caían en ese juego. Lo viví de cerca con amigos, más que personalmente, pero para mí es lo mismo y eso no debería existir. A veces parece imparable y que no hay manera de controlar el bullying pero creo que deberíamos educar más en respeto a los niños y sobre todo el ser fuerte cuando recibas una mala opinión, al fin y al cabo no nos debería de importar lo que piensen los demás. Sería un bonito cambio en la sociedad". “ View this post on Instagram “Una publicación compartida de Jodosky (@jodosky)“ “

"Estamos en una época en la que las mujeres le están metiendo hasta más duro que los hombres" P- Háblame de tu trayectoria, ¿cómo llega Jodosky a la música? R- "Empecé bien temprano, como a los 12 o 13 años. Mi tío me enseñaba mucha música, sobre todo el reguetón underground que estaba hasta mal visto y todo, ¿sabes? Y ya de mayor empecé a escribir canciones. Tenía muchas influencias y me lancé, despertó una pasión en mí y desde entonces no he parado de hacer música. Gracias a Dios, el trabajo y la constancia me ha traido a donde estoy". P- ¿Quiénes han sido tus referentes a seguir? R- "Tengo muchos, cualquier persona que haya aportado su granito de arena al género tienen mi admiración como fanático, ya sea viejo o de la nueva escuela. Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar... de los de ahora, Rauw Alejandro, Anuel... son un montón de influencias que a mí me marcan a día de hoy. Es más, te diría una cosa, que creo que estamos en una época en la que las mujeres le están metiendo hasta más duro que los hombres. Natti Natasha, Karol G, Cazzu... son increíbles todas, y es bien bonito ver lo que está ocurriendo porque el hombre siempre ha dominado el reguetón y siento que ya no, que ahora los hombres tenemos muchísima competencia femenina. Tienen otras cosas que contar que nosotros no podemos contarlas".