Acabamos de poner fin a uno de los veranos más atípicos de todos los tiempos, pero la recuperación del sector musical está permitiendo que artistas de todo el mundo pongan en marcha muchos de los proyectos que no pudieron sacar adelante durante la pandemia. Ejemplo de ello son XRIZ y G Face. Ambos intérpretes han decidido tomarse un 2021 sin descanso y acaban de unir sus voces lanzando "Papelón", un tema con el que pretenden transmitir la buena vibra que los rodeó mientras lo componían. ¿Cómo surgió la collab? ¿Qué proyectos tienen a corto y medio plazo? Hablamos con ellos para descubrirlo.

¿Cómo surge "Papelón"? ¿Quién llama a quién?

G Face: Mi manager habló con Xriz. Nos quedamos en Madrid para trabajar en una canción y cuando la hicimos con él, yo me quedé encantado de conocerlo. Pero escuchando el tema vimos que le quedaba genial a él y dejamos que la sacara para empezar a crear juntos otro proyecto. Hacemos muchísima música, así que decidimos meternos con otra canción. De ahí salió "Papelón".

XRIZ: La canción es un palo. Es verdad que cuando salió la de "Friendzone" dijimos: "tenemos que hacer algo igual o mejor". Fue entonces cuando nos juntamos otra vez y creamos esta canción junto a El Alquimista y J Cruz. Salió un tema muy comercial, muy de ahora y de lo que se está escuchando. Animamos sobre todo a que toda la gente lo reproduzca y lo escuche, porque es muy adictivo.

¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir con este tema?

XRIZ: Creo que no tiene mucha complicación. Al final se trata de una relación tóxica y de lo que ocurre cuando sales de ahí. Cuenta lo que ocurre cuando ese chico o esa chica se pone a hablar mal para dejarte mal a ti ante todos. De eso mismo trata el tema, de dejar de inventar y que viva su vida, porque lo que está haciendo es un papelón.

G Face: Es así, total.

XRIZ : También es verdad que el género musical que hemos hecho no lo está haciendo mucha gente. No es algo tan usado ahora mismo. Esto es como un sonido más fresquito y más veraniego, pero creo que se puede escuchar en cualquier época del año.

G Face : Sí, claro que sí le daría algún consejo. Pero sería consejos para seguir siendo como soy, porque el hecho de ser humilde es algo que valoro mucho. Lucho mucho por lo que quiero. Si tuviera que darle algún consejo a mi "yo" de mañana sería eso, que no tirase la toalla y que siguiera adelante. Es algo que me digo, pero sé que voy a seguir dándolo todo y rompiéndolo.

XRIZ : Todo lo que he pasado, tanto bueno como malo, es un aprendizaje. Así que yo no le diría nada, solo que disfrutase y que sobre todo tuviera mucho cuidado con la gente.

XRIZ : Yo no sabría decirte. Es verdad que cuando empecé en la música tenía muchos referentes. Romeo Santos, Luis Fonsi... Ahora mismo no me fijo en nadie porque cada uno tiene su carrera y su estilo de una manera diferente. Al final es mejor labrarse uno mismo su estilo para que no te digan "te pareces a". Te voy a decir un ejemplo muy raro, pero es Rauw Alejandro. Ahora mismo está en lo más alto, todo el mundo lo está escuchando y yo lo tengo puesto todo el día. Pero creo que es como el Chris Brown latino. Luego escuchas la canción que tienen juntos y uno hace la versión americana y otro la latina. No es por menospreciar a nadie, ni mucho menos, es solo que parecen dos marcas que son lo mismo pero que físicamente tienen algo diferente. Creo que ese es un problema que tenemos muchos. Uno de los artistas que más estoy escuchando ahora mismo es Fade. Pero claro, intento no escucharlo mucho ni fijarme mucho en sus redes sociales porque no quiero que me pase lo que le ocurre a mucha gente. Es decir, ves o escuchas tanto a alguien que al final terminas haciendo lo mismo o copiándolo. Al final no sería XRIZ, sino "el pupilo de".

XRIZ : Yo desde mis comienzos he tocado un poco de todo. He hecho tanto R&B, bachata, reguetón, pop, dance... Yo me pegué con "Me enamoré" y "Oye Niña" con el electrolatino. Yo creo que G Face igual, que está en una situación donde quiere tocar todos los palos para ver dónde se siente más a gusto, aunque creo que se siente bien en todos.

"Quiero volver a poner el nombre de Xriz en el panorama musical español"

¿Qué ha sido lo mejor de trabajar con Cristian?

G Face: La buena vibra. Conocía a Xriz de verlo y escuchar sus canciones, pero cuando lo conocí en persona me cayó el doble de bien. Dije este tío es majísimo. En el estudio además nos entendimos muy guay. De hecho ya has visto que surgió "Frienzone" y después "Papelón". Aunque seguro que sale algo más adelante porque fue un auténtico gusto. Yo llegué al estudio con ganas de conocerlo y así es como fluye todo, sin forzar nada. Porque sino no hubiera salido nada.

Y para ti, Cristian, ¿qué ha sido lo mejor de trabajar con Gabriel?

XRIZ: Creo que el volver a sentir esa ilusión, esas ganas y esa energía que tienes cuando arrancas un proyecto. Veo a G Face y me recuerda a mí cuando empecé hace años. La verdad es que todo lo que ha transmitido y esa energía positiva es algo que aporta mucho. Sobre todo los días que estuve en Vigo grabando allí con ellos. Estábamos reventados y grabábamos súper temprano para seguir haciendo el videoclip, pero esa experiencia y las que vendrán han sido muy buenas. Al final trabajar es hacer una canción y la promoción posterior, pero que surja una amistad y una relación personal es muy guay. En estos días es muy difícil conseguirla.

Cada uno se encuentra en un momento profesional diferente, pero... ¿qué sueño diríais que os queda por cumplir?

XRIZ: Creo que a mí la vida me dio una oportunidad, que fue cuando pegué con "Me enamoré" y "Oye Niña", para ver realmente lo que está por venir. Yo pasé por muchos conciertos, conocí a mucha gente, me nominaron a varios premios... pero eso es tan solo una pequeña parte de todo lo que podrá venir a continuación. Yo voy a luchar por conseguir lo que siempre he soñado, que es que todo el mundo sepa quien soy. La cosa es que mucha gente sabe quién soy pero hace mucho tiempo que no escucha nada mío. Entonces mi intención es volver a poner el nombre de XRIZ en el panorama musical español. No solo en España, sino en el mundo.

G Face: Yo te voy a ser claro: mi sueño lo estoy cumpliendo ahora mismo. Date cuenta de que yo hace ocho meses estaba en mi casa. Yo no tenía ni Zoom, para que te hagas una idea. En este tiempo he sacado 10 canciones y ahora esta con XRIZ. Así que mi sueño ya lo estoy cumpliendo, que es estar todos los días dándole a la música. Es un no parar.

¿Qué proyectos tenéis por delante?

G Face: Pues después de sacar 10 temas, ahora tengo más balas en la recámara. Voy a sacar un tema con Sergio González, un DJ muy conocido aquí en España. Creo que lo próximo que saque va a ser eso. También tengo colaboraciones con artistas como María Lamuela. Estoy cargado de cosas y de ganas. Luego a parte tengo singles míos, pero se viene una buena.

XRIZ: Yo más de lo mismo. Al final este año he sacado como 14 canciones después de haber estado mucho tiempo sacando 2 ó 3 al año. Desde que estoy formando mi equipo de trabajo vamos a otro ritmo. Creo que antes de que termine el año, mínimo tres canciones tienen que salir. Entre ellas también habrá un EP que englobe tanto "Friendzone" como "Papelote". Tengo aún muchas canciones por sacar porque sino luego se me quedan en la carpeta, que es algo que ya me ha pasado alguna vez.