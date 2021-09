"Por qué si en el colegio aprendemos a sumar, no nos enseñan cómo enfrentar un ataque de ansiedad”, se plantea Milena Smit. La actriz, a pesar de su juventud (24 años), sabe la importancia que tiene tratar desde niños temas tan delicados y relevantes como el de la salud mental. Ella lo dice desde la propia experiencia y habla si tapujos sobre algo que le afectó mucho en su pasado. La primera vez que sufrió un ataque de ansiedad, no supo reconocerlo: "pensaba que me estaba dando un infarto".

Ahora, con 24 años, una de las protagonistas de la última película de Pedro Almodovar: Madres paralelas, ha aprendido a convivir y a lidiar con todo ello. Y no solo eso, sino que también ha encontardo un talento que desconocía que tenía y su verdadera vocación. Algo que no solo ha visto ella, también la Academia del Cine. Este año Milena ha estado nominada al premio Goya a Mejor actriz revelación por su papel en No matarás, película que coprotagonizó con Mario Casas.

Hasta hace unos meses Milena era una total desconocida para el público y ahora se codea con actrices de la talla de Penélope Cruz, Rossy de Palma o Aitana Sánchez-Gijón. “Este era mi gran secreto”, confesaba a través de Instagram Milena nada más conocerse la noticia de su participación en el film del director manchego. Una película que podremos ver en cines a partir del próximo 8 de octubre.

Volviendo al tema de la salud mental, la actriz (antes modelo) reclama en esta entrevista para la revista Glamour la falta de información y de educación emocional. Una realidad que sin duda se ha visto agravada por la pandemia y que la sociedad ya no puede seguir ocultando, puesto que cada día es más latente: “Cada vez hay más casos de depresión, ansiedad o trastornos (...) Tenemos mucho que mejorar como sociedad”.