Avicii sigue siendo leyenda en todo el planeta, así que no es de extrañar que desde Google Doodle quieran celebrar la vida y el legado del DJ, productor discográfico y compositor en lo que habría sido su 32 cumpleaños. La estrella sueca, a la que pocos conocen por su nombre original (Tim Bergling), tuvo varios problemas de salud durante sus últimos años de vida e incluso llegó a anunciar su retirada provisional de los escenarios. Un proceso que quedó filmado en el documental Avicii: True Stories que se estrenó ocho meses después de su muerte y donde artistas como David Guetta, Wyclef Jean o Chris Martin intervinieron para mostrar su total admiración al que ya se ha convertido en todo un icono dentro de la industria.

En 2018, Tim falleció a los 28 años por suicidio después de luchar con problemas de salud mental. En su memoria, el padre de Tim, Klas, y su madre, Anki, iniciaron una fundación para crear conciencia y abordar el estigma de la salud mental entre los jóvenes: la Fundación Tim Bergling. Para recordar a Tim en este día y aprender más sobre la salud mental, desde Google han hablado con el padre del intérprete, Klas Bergling.

"A pesar de su fama, se mantuvo humilde"

¿Cómo lo recuerdas?

Klas: Tim era una persona amable y abierta, llena de energía e integridad. Tenía un conjunto especial de atributos y si veías el documental sobre su vida, creo que también podías darte cuenta de que en realidad no estaba hecho para la fama por la forma en la que estuvo expuesto a ella. A pesar de su éxito, se mantuvo humilde y trataba a las personas con amabilidad e igual respeto.

¿Hubo un momento en el que entendiste lo bueno que era a nivel musical?

Klas: Cuando Tim tenía unos 10 años, cantó el himno nacional sueco a pleno pulmón. En momentos como este, desde el principio entendí que había algo especial allí. Al ser parte de una generación que no creció con la música house, yo solía verla como un ritmo monótono y repetitivo. Cuando comencé a seguir los primeros días de la carrera de Tim, escuchando su música, me di cuenta de las hermosas melodías que se muestran en las canciones.

¿Hubo momentos en los que estuvo especialmente orgulloso de Tim durante su carrera?

Klas: Tim era una persona tan especial... Siempre estuve orgulloso de él solo por ser la persona que era. En cuanto a sus logros musicales, nunca olvidaré cuando tocó en un parque llamado Strömparterren en Estocolmo en los primeros días de su carrera. Me había dicho explícitamente que no viniera, tal vez porque no era muy bueno tener a tu padre cerca a esa edad, pero fui de todos modos y me escondí detrás de un árbol. Fue un gran evento y recuerdo haberme sentido sorprendido, asombrado y muy orgulloso. Cuando vine a buscarlo al backstage después, estaba muy contento de que hubiera ido.

Klas: Un momento especialmente orgulloso fue también cuando Tim jugó en Globen Arena, hoy llamado Avicii Arena en un esfuerzo por atraer más atención a la salud mental, y decidí sentarme completamente solo para disfrutar de la experiencia, así como cuando toda la familia fue a míralo tocar en el festival “Summerburst” en el Estadio Olímpico de Estocolmo. Actuó de manera brillante en ambos espectáculos, fueron noches maravillosas.