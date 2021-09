Este fin de semana, el nombre de Devermut ha copado la conversación social en redes sociales tras la supuesta agresión homófoba que sufrieron en un local de Conil de la Frontera. "Después de besarnos y tener a 200 maromos mirando, hemos avisado a los porteros y lo que han hecho es decirnos que quizá habíamos bebido demasiado. Un portero bajito fuertote mazado ha intentado pegarnos, el nivel ha sido fuertote", denunciaban en redes las influencers. "Nos acaban de echar de La Luna por bolleras, literal", explicaban ante sus seguidores.

Por su parte, el pub alegó que "el motivo de la expulsión no fue por ningún tipo de razón discriminatoria" mientras difundía nuevas imágenes donde explicaban su versión de los hechos. Ahora, Devermut vuelve a pronunciarse para defender lo que, para ellas, sigue siendo una clara agresión homófoba.

"No creíamos que tuviéramos que dar explicaciones"

"No hemos hablado durante estos días porque, realmente, no nos veíamos con las fuerzas para hacerlo. Están siendo días muy duros para nosotras", comenzaban explicando en su perfil de Instagram. "Lo que nos ha pasado a nosotras es lo que nos ha pasado a todas las mujeres alguna vez: sentir la intimidación, el acoso, o la humillación por parte de hombres en espacios públicos", continuaban.

Ambas aunaban sus voces para defender que su versión de los hechos ya ha pasado a manos de un abogado: "Llevamos muchos años juntas de trabajo, esfuerzo y dedicación, buscando conseguir un mundo más justo para nosotras, y aunque a veces parece que todo está perdido, siempre hemos intentado dar aliento a las mujeres para no callar cuando somos víctimas de estas situaciones, de la mejor forma que hemos sabido hacer. No creíamos que tuviéramos que dar explicaciones, pero en este caso no nos queda más remedio. Esto es importante para mostrar que lo que decimos es cierto, y que lo que cuentan, es mentira. Esto ya está en manos de nuestros abogados, y por ello no haremos más declaraciones al respecto".