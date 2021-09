La banda estadounidense ha roto al fin su silencio. Imagine Dragons nos tenía acostumbrados a sus éxitos, giras y álbumes de extraordinaria calidad, pero de repente todo eso se esfumó y decidieron tomarse un respiro para reenfocar su carrera. Ahora vuelven con un nuevo rumbo marcado por la colaboración con el conocido productor Rick Rubin para su quinto álbum: Mercury - Act 1 . El superproductor tiene un estilo muy característico que se puede apreciar en este último álbum.

Mercury es una mezcla de los tan reconocibles elementos de percusión bélicos de Imagine Dragons, pero de una forma mucho más tenue y sutil que en anteriores trabajos. Sin embargo el single de apertura, "My Life", comienza en dirección opuesta. El grupo se ha decantado por una balada introspectiva con cuerdas, teclas y unos pocos silbidos, en la que Dan (líder del grupo) reflexiona sobre todo aquello que no le gusta de su vida actual y hace un llamado constante al deseo de empezar de cero. Se nota que es un disco trabajado y muy reflexico, con el que la banda pretende tocar la fibra sensible de sus seguidores. ¿Lo conseguirá?

Una trayectoria paralizada de forma inesperada Los fans de la banda llevaban mucho tiempo esperando este momento. Recordemos que justo antes del inicio de la pandemia, finales del 2019, la banda anunciaba que se separaba temporalmente y muchos fans temieron por la desaparición total de la famosa formación de pop-rock. En su día su líder, Dan Reynolds, prometió que volverían pronto y con más fuerzas y al final no han fallado a su promesa. El 12 de marzo de este año regresaron a escena con dos sorpresas en forma de temazos: "Follow You" y "Cutthroat". La primera de ellas ha sido todo un éxito en las listas de nuestro país. Este verano llegó la confirmación de que estaban tramando algo mucho más potente. El pasado mes de julio, con la publicación de "Wrecked", supimos que la banda llevaba años preparando su vuelta. Mercury - Act 1 es la fórmula que han escogido para gritar que ya están de vuelta. El título nos hace sospechar que ya están inmersos en la preparación de una segunda parte. “Hare un hilo de el significado de cada canción del nuevo álbum de Imagine Dragons, porque esta joya lo merece #MercuryAct1 pic.twitter.com/Zm9dFAy2ui“ — َ (@landorris) September 3, 2021 “es como si Night Visions hubiera tenido un hijo con Smoke&Mirrors



"es como si Night Visions hubiera tenido un hijo con Smoke&Mirrors