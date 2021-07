Damiano, el líder de Måneskin, no ha dejado de ocupar titulares desde que la banda se proclamara la ganadora del Festival de Eurovisión 2021 el pasado 22 de mayo. La mayoría de comentarios y titulares eran acerca de su revolucionaria estética, su actitud punky, su sexualidad o su físico. Pero esta vez no tiene nada que ver con todo lo anterior. ¿Por qué ha tenido que disculparse públicamente Damiano?

La historia es que el grupo italiano, durante la gira europea que los ha llevado por diferentes países, llevaba varias versiones de canciones de otros artistas, entre ellas una de Kayne West que ha sido la mecha que ha causado este incendio. En concreto, el revuelo viene de un concierto que dieron en Berlín. Allí hicieron un pequeño live para TikTok versionando la famosa canción de Kayne West "Skinhead Black" . Y no sabemos por qué, pero se ha liado en redes varios de días después. Una vez más, Twitter ha sido el lugar donde se ha extendido el incendio.

La canción original de West incluye palabras que en algunos países, como Estados Unidos, son considerados graves insultos racistas. La palabra causante de que muchos hayan pedido la cancelación de Damiano ha sido la 'C' word (palabra con c), un término muy ofensivo para las personas de piel oscura o negra. Muchas personas han criticado el hecho de que lo haya pronunciado alguien de piel blanca, otras en cambio, se preguntan por qué Kayne West puede decirlo y Damiano no. Viendo la que se ha liado, Damiano ha decidido pedir disculpas públicamente. Este ha sido el mensaje que ha dejado en su cuenta de Twitter.

Los Måneskin hicieron la cover de "Skinhead Black", siendo conscientes de que canción de Kayne West incluía términos que podían resultar ofensivos, como la 'N' word , que dicidieron cambiar por la palabra 'people'. Un cambio que nos hace suponer que el grupo intentaba ser lo más respetuoso posible. Pero hubo otro término que se le escapó; la 'C' word. Damiano se justifica aclarando que era un término del que desconocía su significado exacto. Un error que han pagado en forma de duras críticas de muchos tuiteros que han llegado a pedir incluso que se les cancele la cuenta. Aunque después del tuit disculpándose que ha publicado Damiano, parece que lo último que pretendían era ofender.

Según Rëhá Xustina Bolekia, la antropóloga y anatomopatóloga detrás de la cuenta @Afroloquesea: "Sí, ha pedido perdon, pero aquí el Q de la cuestión es la decolonizacion del lenguaje. Se lía porque al igual que se defiende un lenguaje inclusivo y ha calado rapidisimo, ¿por qué no puede calar un lenguaje que deje de tener matices racistas?", se pregunta la antropóloga afroespañola. "Sino el racismo no va a acabar nunca. Porque son palabras que tienen una historia, como la palabra “conguito” aquí en España o como las trenzas…"

De hecho, la canción en origen habla desde el punto de vista de una persona racista, pretendiendo ser un alegato antirracista. La parte ofensiva de la letra dice lo siguiente, pero si quieres leerla al completo pincha aquí.

I'm aware I'm a king

Back out the tomb bitch

Black out the room, bitch

Stop all that c*** shit

These n***** ain't doin' shit

Them n***** ain't doing shit

La cosa no se queda ahí. Hace unos días estalló otra polémica también sobre las letras y el significado de las canciones que el grupo interpreta. Nos referimos a su último temazo, "I wanna be your slave", con el que Måneskin lo está petando últimamente. Resulta que para algunas personas esta canción también incluye una palabra muy ofensiva. Se trata de 'slave’, término que en EEUU puede ofender a un gran colectivo de personas. Y es que ya sabemos que en cada lugar del planeta el significado de una expresión o de una palabra puede ser totalmente distinto y que hay que tener especial cuidado con lo que se dice, pero seguro que la intención última de los Måneskin era ofender a alguien.

Según ha informado en varias ocasiones la BBC, el uso de la 'N' word ha provocado sentimientos encontrados y opiniones diversas acerca de su uso. Sin ir más lejos, la cadena recibió más de 18.600 quejas por usar la palabra en su totalidad en un informe sobre un ataque con agravantes raciales en julio del año pasado. "Es la palabra más sucia y desagradable del idioma inglés", esa fue la opinión del fiscal Christopher Darden cuando surgió la cuestión de decir la palabra N en el juicio por asesinato de 1995 de la estrella del fútbol estadounidense OJ Simpson. Y es una visión que mucha gente todavía comparte hoy. Más allá de letras, palabras y significados, este tema ha vuelta a resurgir el debate sobre: ¿Por qué la gente negra puede decir la palabra N y la gente blanca no?