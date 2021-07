"No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces nunca lo utilizo", afirmaba Naím Darrechi en el programa de Mostopapi. "Hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema'", recalca el influencer sin miramientos ni tapujos. El mallorquín añade con asombro "¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema."

"¿Pero cuando acabas dentro ellas no te dicen nada?". le pregunta desde el asombro Mostopapi. "Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril", contesta él. Acto seguido Mostopapi entre risas y sorpresa le dice: "Pero, ¿qué dices tío?" Pero Naim continúa manteniendo su argumento: "Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos." Una reacción que ha sido muy criticada tanto por los seguidores del youtuber como por quienes no lo son y consideran que estas palabras no se pueden tomar a broma.

“Naim Darrechi, influencer de adolescentes (+26M en TikTok) dice que termina dentro de las mujeres sin preservativo y que les engaña diciendo que es estéril. Terminar dentro sin el consentimiento de la mujer es VIOLAR. También existe el VIH y otras enfermedades (ETS). Desgraciado. pic.twitter.com/D3t4vL2JwF“ — SWR Fernando (@SWRFernando) July 12, 2021

Naim Darrechi es un joven cantante e influencer mallorquín con más de 26 millones de seguidores en TikTok. Su influencia es tal que los vídeos que cada día sube a la popular red social son vistos por millones de personas, en su mayoría chicas muy jóvenes. Por eso sus palabras han tenido tanto impacto y repercursión en Twitter.

“naim otra vez demostrando que no hay que tener fé en la humanidad. naim dice que lo hace sin protección y miente a las chicas diciendo que el se ha operado para ser estéril. eso es violación. si mientes para obtener consentimiento.. el consentimiento no es válido“ — maria carrillo:) (@mariaacarrillr) July 11, 2021

Naim Darrechi afirma que practica relaciones sin condón diciendo que es estéril Los nombres de Naím y Mostopapi se han convertido en trending topic en España y el vídeo se ha hecho viral. La mayoría de usuarios trataban de transmitir su repulsión hacia este tipo de comentarios al considerar que esta práctica podría ser delito. Ante las dudas suscitadas, consultamos con una experta, la fiscal Escarlata Gutiérrez, si esto podría considerarse o no un delito. “¿La práctica denominada de STEALTHING (RETIRADA DEL PRESERVATIVO SIN CONSENTIMIENTO DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES) CONSTITUYE UN DELITO DE ABUSO SEXUAL?



Se ha pronunciado sobre esta cuestión la SAP de Sevilla, Sección Cuarta, 375/2020, de 29 de octubre��“ — Escarlata Gutiérrez ⚖️ �� (@escar_gm) February 14, 2021

En el caso de Naim, ¿es o no delito? Hay algunos precedentes en España, aunque no se dan las mismas condiciones que las que detalla Naim. Nos referimos a la práctica denominada en inglés como "Stealthing", que consiste en quitarse el preservativo durante una relación sexual sin avisar o sin que la pareja se de cuenta. En España se han producido ya cuatro sentencias de Audiencias Provinciales. Dos condenatorias, en Sevilla y Salamanca, y dos absolutorias, una de Barcelona, por falta de pruebas, y otra de Madrid, que consideró que no se había producido delito alguno, según informaciones publicadas en Confilegal. Sin ir más lejos, este pasado mes de febrero un juzgado de Sevilla condenó a un hombre a cuatro años de prisión por abuso sexual por no usar preservativo en una relación sin avisar, y seis meses por un delito de lesiones, ya que contagió a la mujer una enfermedad de transmisión sexual. Además, fue condenado a pagar 13.000 euros en concepto de indemnización a la víctima. Esta es la segunda condena que ha habido en España por el llamado stealthing. Y es que en lo que probablemente no ha pensado Naim es que además del riesgo de dejar embarazada a alguien, al tener relaciones sexuales sin preservativo se corre otro: el de contraer alguna ITS (infección de transmisión sexual) o provocar cualquier enfermedad venérea a la otra persona. “Respecto de la falta de consentimiento, la AP entiende que LA PERJUDICADA HABÍA CONSENTIDO EXCLUSIVAMENTE UNA RELACIÓN SEXUAL QUE INCLUÍA PENETRACIÓN VAGINAL CON PRESERVATIVO, de manera que cuando el acusado realiza tal penetración ocultándole que no lo tiene puesto,...“ — Escarlata Gutiérrez ⚖️ �� (@escar_gm) February 14, 2021 En su día, la fiscal Escarlata Gutiérrez ya publicó el siguiente hilo en Twitter con el que explicaba de manera pormernorizada los detalles de la sentencia. "Respecto de la falta de consentimiento, la AP entiende que la perjudicada había consentido exclusivamente una relación sexual que incluía penetración vaginal con preservativo, de manera que cuando el acusado realiza tal penetración ocultándole que no lo tiene puesto está atacando gravemente su libertad sexual y manteniendo un contacto sexual no consentido. El consentimiento para una determinada actividad sexual no puede extenderse unilateralmente por el otro actor a distintas practicas o relaciones, que dejarán de ser consentidas". Escarlata entiende que la perjudicada sólo había aceptado mantener relaciones sexuales si él se ponía el preservativo. Al producirse un contacto sexual distinto del que habían acordado entre ambos, la capadidad de autodeterminación de la perjudicada en el ámbito sexual es atacada y queda anulada. Sin embargo, el influencer mallorquín afirma que mantiene relaciones sexuales consentidas sin preservativo directamente. De manera que hay un consentimiento para hacerlo sin el profiláctico, aunque se funda en un engaño (el de que es estéril). "Eso no es constitutivo de delito", informa Escarlata. "No es un delito contra la libertad sexual", apunta la fiscal. En el caso anterior, la relación sexual se inicia con preservativo y consentimiento, pero como se lo quita sin que ella lo sepa deja de haber consentimiento para llevar a cabo dicho acto en esas condiciones. De forma que aunque lo que dice el influencer es totalmente reprochable, no contituye un abuso sexual o violación. “Si digo lo que pienso me cierran la cuenta. Este subser afirmando en un vídeo que no se pone condón es el mismo que afirma estar en contra del aborto??? y las risas del entrevistador Mostopapi???



Naim tiene 26 millones de seguidores en TikTok (la mayoría niñas) https://t.co/PE41DALyEj“ — Celopan ��️‍�� (@CelopanYT) July 12, 2021