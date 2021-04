Nathy Peluso anuncia las fechas de su tour por España

Que Nathy Peluso ya es todo un icono en España no es ninguna sorpresa. Y parece que para ella tampoco, porque ha sido el país elegido para dar el pistoletazo de salida a su gira Calambre. Tal y como confirmó en sus redes sociales, la intérprete comenzará su tour el 30 de abril en Barcelona para pasar dos meses viajando por toda la geografía española. La Ciudad Condal y Granada ya cuentan con el cartel de sold out, así que no es de extrañar que abra nuevas fechas, al igual que ha hecho con Madrid.

"Calambre tour es real y comienza en España. Que alegría más grande. Prepárense para el alboroto", indicaba la artista junto al cartel de la gira. En él, se pueden apreciar ciudades como las ya mencionadas Barcelona, Madrid y Valencia, además de Sevilla, Palma de Mallorca. Cangas de Onís, Murcia, Alicante, Benicàssim, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Marbella, San Fernando y Úbeda. Un total de 17 días donde la argentina lo dará todo subida a un escenario que ya reclamaba su presencia desde que lanzó su último proyecto discográfico. ¿Qué sorpresas nos depararán sus shows?

"Es un sueño de estos que se convierten en realidad. ¿Saben esa sensación? Hice este disco para tocarlo en vivo, ustedes saben que en el escenario soy despiadada, así que dispónganse para el azúcar y el sabor que preparé para cada persona que venga a estos rituales", confesaba en su cuenta de Instagram.

Lali Espósito, Deva o Bizarrap fueron algunos de los miles de comentarios que llenaron la publicación de la intérprete. "Ya estoy ahorrando para cuando vengas" o "qué ilusión verte por España" son tan solo una pequeña muestra de la sorpresa ha causado a la ingente cantidad de fans que posee en nuestro país. Un apoyo que viene recibiendo desde que triunfó con sus primeros temas y que parece que, al fin, se van a materializar sobre las tablas en los próximos meses.

"Me gusta pensar que puedo inspirar al resto de mujeres y que podemos romper el techo de cristal"

Empoderada y polifacética, así podríamos definir a Nathy Peluso. La cantante pasó por PlayzTrends para contarnos las novedades de su último disco y poder debatir junto a ella temas como la visión como mujer en la industria musical. "Pienso que si las mujeres que me siguen, me ven así, yo estoy honrada de representar eso", confesaba sobre ser considerada un icono feminista. "Ojalá signifique algo así de importante para todas esas mujeres que me siguen, que las amo a todas. Es un honor representarlas a ellas y al poder femenino y al amor propio. Si puedo contagiar eso, es un orgullo total. Escribo de lo que vivo como mujer y lo comparto a través de la música, que es lo que sé hacer. Parece una boludez pero ser mujer en la industria es filoso y me gusta poner los puntos sobre las íes. Una tiene que hacerse valer".

"Ese techo de cristal existe, y no solo por parte de la industria, sino por parte del público. Se nota en la manera en la que infravaloran nuestro trabajo y nos critican, la manera en la que hablan de nosotras y en general la discusión social que hay sobre la mesa. Es importante saber que va más allá de todo eso. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer y que ese ruido no nos tiene que molestar. Es importante darse cuenta que es un problema de la sociedad, que nosotras no somos el problema. Se deposita sobre nosotras las cosas que no nos pertenecen. Es el espectador quien codifica las cosas. Somos responsables de lo que nosotras queremos hacer, no de cómo les llegue a la gente. Siempre va a haber algo que incomode, sobre todo siendo mujer, te lo puedo asegurar, y es importante permanecer lo más genuina posible. Hay que meterle garra, mami", concluía durante el encuentro.