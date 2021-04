Dividir todo en barras, cual análisis sintáctico, es el nuevo meme de moda

¿Te acuerdas de lo que te costó aprender a hacer el análisis sintáctico de las oraciones? ¿Lo cuesta arriba que se te hacía esa parte de la asignatura de Lengua? Pues vuestra pesadilla ha vuelto en forma de meme. Los niveles de creatividad en Twitter parecen no tener fin y las nuevas tendencias lo demuestran.

“Potite correction sur "how scary is the American horror story" pic.twitter.com/OKZKtDFeze“