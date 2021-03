The Last of Us 2 bate el récord de nominaciones a los premios Bafta

Febrero, marzo y abril son los meses predilectos para celebrar un sinfín de galas de premios. Acaban de celebrarse los Globos de Oro, los Feroz y queda poco para los Goya o los Oscar, pues la industria del videojuego no iba a ser menos. Dentro de ésta, los Bafta son uno de los reconocimientos más importantes. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión acaba de publicar la lista de videojuegos nominados a los premios BAFTA 2021, una de los galardones más prestigiosos dentro de la industria y que será retransmitida a través de una gala online el próximo 25 de marzo.

Ya sabemos que el videojuego con más papeletas de ser el vencedor este año es The Last of Us: Parte II, y es que la creación de Naughty Dog ha batido récords históricos con un total de 13 nominaciones, la mayor cantidad de premios a los que ha sido nominado un único título desde que se celebra el certamen (2004).

El juego aspira a llevarse el premio a mejor banda sonora, mejor animación o mejor diseño, entre otros. Y por supuesto, también está nominado en la categoría de mejor juego del año junto con Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life: Alyx y Marvel's Spider-Man: Miles Morales. De forma que este año la cosa pinta bien para Sony. Su principal rival es Animal Crossing: New Horizons de Nintendo, con cinco nominaciones. ¿Quién ganará el Bafta a Mejor Juego del Año? A continuación, te desvelamos el resto de nominaciones en todas las categorías.

Mejor juego

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Parte II

Mejor IP

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Mejor animación

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us: Parte II

Mejor diseño

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Parte II

Mejor narrativa

Assassin's Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Mejor juego familiar

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: Una aventura a lo grande

Logro artístico

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Parte II

Logro técnico

Demon's Souls

DOOM Eternal

Dreams

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Microsoft Flight Simulator

The Last of Us: Parte II

Logro de sonido

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Parte II

Mejor música

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: Una aventura a lo grande

The Last of Us: Parte II

Mejor actuación principal

Ashley Johnson (Ellie) en The Last of Us: Parte II

Cherami Leigh (V Mujer) en Cyberpunk 2077

Cody Christian (Cloud Strife) en Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji (Jin Sakai) en Ghost of Tsushima

Laura Bailey (Abby) en The Last of Us: Parte II

Nadji Jeter (Miles Morales) en Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Mejor actuación de reparto

Carla Tassara (Judy Alvarez) en Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce (Tommy) en The Last of Us: Parte II

Logan Cunningham (Hades, Aquiles, Poseidón, Asterión, Caronte y Narrador) en Hades

Patrick Gallagher (Khotun Khan) en Ghost of Tsushima

Shannon Woodward (Dina) en The Last of Us: Parte II

Troy Baker (Joel) en The Last of Us: Parte II

Mejor multijugador

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: Una aventura a lo grande

Valorant

Mejor juego más allá del entretenimiento

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us: Parte II

Mejor juego en evolución

Destiny 2: Más allá de la luz

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man's Sky

Sea of Thieves

Mejor debut

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer

Mejor juego del público

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us: Parte II

Valorant

Mejor juego británico