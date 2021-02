Aunque SOPHIE utilizaba pronombres femeninos, su productora ha pedido a los medios en inglés que omitan el uso de "él" o "ella" y se refieran a SOPHIE sólo como SOPHIE. La cantante francesa Christine and the Queens, tan afectada por la pérdida que ha borrado sus mensajes varias veces, ha sintetizado en sus palabras lo que SOPHIE significa para muchos:

"Sophie era una productora estelar, una visionaria, una referencia. Se rebeló contra una sociedad estrecha y normativa siendo un absoluto triunfo, tanto como artista como como mujer. Tenemos que honrar y respetar su memoria y su legado. Atesorar a las prioneras".

“I'm sorry this is messy I deleted this three times I feel like it's hard to handle the information correctly. I just want to say how much she matters.“