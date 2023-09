Viaje al centro de la tele - 60 y Pop

Es la primera vez que el programa se sumerge en esta época y gracias al Archivo de RTVE se podrán contemplar las canciones, artistas y grupos que han sido punto de referencia para las generaciones musicales venideras, con temas que forman parte de la historia de la música a nivel nacional e internacional.



The Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones, The Who, Bee Gees, Bob Dylan, Marisol, Los Brincos, Los Bravos, Los Pekenikes, Rocío Dúrcal, Karina, El Dúo Dinámico... una mirada completa a esa década irrepetible cuyos temas siguen sonando en la actualidad a través de innumerables versiones.