La cançó solidària "Tots sumem", dels Xeic, a Va de Verd

A VA DE VERD creiem en el potencial inclusiu, terapèutic i de cohesió social de les plantes. Creiem que... TOTS SUMEM! I aquest és, precisament, el títol d’una de les cançons més famoses de la banda XEIC!, de les Terres de l’Ebre.

La Cooperativa Agrícola de Corbera d’Ebre, a la Terra Alta, va fer un vi solidari a favor de l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas de Móra d’Ebre. Els Xeic! es van sumar a la campanya solidària destinant tots els beneficis de la cançó “Tots Sumem” a l’associació.

Des de VA DE VERD hem volgut recolzar aquesta iniciativa convertint la cançó “Tots Sumem” en la banda sonora del capítol que hem dedicat als projectes inclusius relacionats amb les plantes. I no només això: hem demanat als Xeic! que toquin el tema en directe per a nosaltres. La banda no es reunia des de 2020, i ara que s’ha tornat a trobar a petició nostra, es planteja tornar de nou als escenaris. Gràcies, i molta sort, Xeic!