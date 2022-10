Reciclatge i compost

El reciclatge i el compost, protagonistes a Va de Verd, el programa per als amics de les plantes i de tot allò que hi té a veure, amb informació i diversió, presentat per María Gómez i amb col·laboracions tant de professionals com d'aficionats, alguns dels quals són avui reconeguts influencers a xarxes socials com Instagram o Youtube. Aquesta setmana visitem les instal·lacions de l’entitat Abono Km0. Es tracta d’un projecte de compostatge col·lectiu on els ciutadans porten els seus residus orgànics per fer-ne compost, un fertilitzant extraordinari que potencia el creixement de les plantes. Els pagesos li diuen or negre.