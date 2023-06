El ram més sofisticat - Va de Verd

La Leticia, de Pompon flors, ho te clar: no totes les núvies “casen” amb un ram en cascada. La seva forma particular demana luxe, o si més no, sofisticació i una certa esveltesa. No en debades és el ram més triat per les núvies de la reialesa d’ençà que la plorada Lady Di el va triar per a complementar el seu ja icònic vestit allà per l’any 1981. Però no va ser la única: la seva pròpia sogra, Isabel II ja el va lluir en el seu casament, com també Mette Marit de Noruega, o fins i tot l’actual reina d’Espanya acompanyant el seu vestit de Pertegaz.

Tampoc hi “casa” qualsevol flor, perquè n’hi ha d’haver unes quantes que, amb la seva forma, refermin la forma final del ram, és a dir, que tinguin una certa llargada o caiguda.

El primer de tot, és fer l’estructura, amb filferro de floristeria, tal i com ens ho ensenya la Leticia. Una forma com de copa on poder anar afegint, de manera escalonada, les diferents flors harmonitzant-ne la forma, els colors... i aconseguint en definitiva que tot casi amb la forma en cascada que es busca en aquest tipus de ram. No és fàcil i no us recomanem que ho intenteu fer a casa si no és que sou molt persistents, teniu bon gust i... manetes de plata.