Descobreix com podar una vinya amb facilitat - Va de Verd

La poda és una tasca fonamental per a mantenir la salut i el bon creixement d'una vinya. Amb els coneixements adequats i una mica d'atenció, podràs podar la teva parra de forma eficaç i gaudir dels seus fruits i posterior vi.

Els vinyals són plantes arbustives que requereixen una poda regular per mantenir-les sota control i fomentar la producció de raïm de qualitat. Però no et preocupis, no cal ser un expert en viticultura per aprendre a podar una parra. Amb uns senzills passos i les eines adequades, podràs dur a terme la poda amb facilitat.

El youtuber José Pérez, del reconegut canal Laderas del Naranco, ens ofereix els seus coneixements i consells pràctics per tenir els vinyals sans i macos. En el seu videotutorial, ens mostra pas a pas com fer una poda en verd. Aquest tipus de tècnica es realitza a l’estiu i es combina amb la poda d'hivern. Mentre que aquest últim tipus de poda és ideal per a promoure el creixement dels brots nous, la poda en verd consisteix a retirar l’excés de vegetació de la vinya. D’aquesta manera s’evita que la planta tingui més humitat del compte i pel contrari que al raïm li toqui el sol per accelerar el creixement del fruit.

Les fulles que toquen a terra es poden fer malbé per culpa de plagues o humitat. Per aquest motiu el nostre moly, insisteix també a retirar la vegetació de la part baixa del cep.

Un cop entesos els fonaments de la poda, el youtuber de Laderas del Naranco ens mostra amb detall com utilitzar les eines adequades, com tisores de podar i serres, per tallar els brots i les branques de la parra de manera precisa i segura. També ens ofereix consells pràctics per a evitar danys a la planta i assegurar una cicatrització adequada de les ferides de la planta netejant sempre les eines. Una bona forma de fer-ho és amb una barreja d’aigua i alcohol isopropílic.

Amb aquests coneixements i les indicacions del moly, podràs realitzar la poda de la teva parra amb confiança i obtenir els millors resultats. Recordeu que la poda és una tasca anual, de manera que hauràs de repetir aquest procés cada any per mantenir la teva parra en òptimes condicions.