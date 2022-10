No deixis les plantes sense reg quan marxis de vacances

S'acosten les vacances de Nadal i un dels grans temors de deixar la casa desatesa és la supervivència de les nostres plantes. Trobar-te les flors dels testos marcides en tornar d'un viatge pot fer més dolorosa la tornada a la rutina. Per aquest motiu, si no tens cap veí, familiar o amic que es pugui fer càrrec de les teves plantes pots posar en pràctica els diferents trucs que ens explica el nostre moly Moly Xavier Miró, del Miró Garden Orgànic de Caldes de Montbui (Vallès Oriental). La idea és fabricar diferents tipus d'autoreg casolans per a mantenir hidratades les plantes mentre passes uns dies fora. Tots ells els pots fer amb materials reutilitzats que tinguis per casa.