Com planificar el vostre hort | Va de verd - RTVE Catalunya

Voleu tenir una collita sana i abundant? Aquesta setmana, a Va de Verd, us en donem la clau: el primer que heu de fer és organitzar bé l’espai on voleu cultivar. Heu de saber quan, on i com plantar cada cosa abans de posar-vos mans a l’obra. Tant se val que cultiveu les vostres hortalisses a uns testos al balcó de casa, al jardí, o a l’hort. Heu de parar atenció a factors com el vent, l’orientació del sol, la separació que ha d’haver-hi entre cultius... Perquè una bona planificació és bàsica per obtenir el màxim rendiment del vostre hort.

Per veure-ho amb detall, visitem l’hort de la Clara, a Cassà de la Selva. La Clara i l’Alba ens expliquen que cultivar fruites i verdures de temporada és una de les claus de l’èxit quan comencem amb el nostre hort. I que per treure el màxim rendiment a l’espai del que disposem, hem de fer una bona planificació sobre el paper. També ens parlaran de la importància de rotar els cultius.

A l’hora de cultivar, hem de saber també que algunes plantes estableixen sinergies entre elles, i funcionen com un matrimoni ben avingut. Es protegeixen de les plagues, es donen aixopluc, en milloren la producció i els sabors...

Amb la crisi climàtica, la planificació dels cultius cobra més sentit que mai, perquè els afecta de manera negativa. Les estacions ja no estan tan definides com fa anys, les temperatures augmenten, l’aigua escasseja, i cada cop patim més fenòmens meteorològics extrems. En conseqüència, hi ha collites que es perden, d’altres que s’avancen, i produccions que minven substancialment.

I, com a cada capítol, els nostres molys compartiran amb els seguidors del programa els seus coneixements, els seus trucs i els millors consells perquè tinguem una vida més verda i més sostenible. Aquesta setmana, per exemple, el famós youtuber Iván Vázquez, del canal “La huerta de Iván”, ens donarà uns consells per enriquir el sòl on plantarem les nostres hortalisses. I en Xavi Miró ens explicarà com fer un hotel d’insectes, perquè la pol·linització de les abelles també és clau a l’hora de planificar el nostre hort.