Com millorar el substrat - Va de verd - RTVE Catalunya

El famós youtuber Iván Vázquez, del canal “La huerta de Iván”, ens explica com millorar fàcilment la composició del nostre substrat aportant-hi nutrients. Un bon substrat és clau perquè les nostres plantes i hortalisses creixin sanes i siguin productives, ja sigui en testos, al jardí o al nostre hort. El primer pas és saber si el sòl que tenim és arenós o argilós, perquè les necessitats seran ben diferents. Els substrats argilosos tenen tendència a compactar-se, i això dificulta el pas de l’aigua i dels nutrients. Per contra, els arenosos necessiten molta matèria orgànica per poder retenir-los i que no s’escolin sòl avall. En el cas dels substrats arenosos, com el de l’hort de l’Ivan, hem d’escampar per tota la superfície una bona capa de humus de cuc. Aquest fertilitzant natural, a base dels excrements dels cucs i altres insectes, és una font increïble de nutrients per a la terra. A sobre, hi afegirem una altra capa de guano, un altre fertilitzant natural, en aquest cas a base dels excrements dels ratpenats. Podem barrejar les capes de manera superficial amb un rastell, i les reguem abundantment per integrar-les. Per mantenir-ne la humitat, l’Ivan també ens aconsella que hi escampem per tota la superfície una bona capa de cobertura vegetal.