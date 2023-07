Una mascareta facial d'arròs - Va de Verd

A l’orient ho saben molt be: l’arròs serveix per alguna cosa més que per a menjar. Només cal veure la pell dels nadius:, més fina, brillant fins i tot, per saber que tenen alguna cosa que no tenim per aquestes latituds (o que no tenim en tanta quantitat). Més d’un dirà que el secret està en l’arròs, que allà és fonamental a la seva dieta, i potser tindrà raó.

En base a això, Javier Pino, un dels influencers o millor dit, plantfluencers amb més seguidors de la geografia espanyola a través seu canal de youtube @huertoadictos, ens proposa una mascareta per a la pell, especialment de la cara, totalment natural i basada en l’arròs. Només necessitem, a més d’aquest cereal blanc, aigua, llet (del tipus que sigui, però líquida, oli, i opcionalment oli d’àloe. Amb la barreja d’aquests elements s’aconsegueix un cosmètic natural que es beneficia de les propietats i vitamines de l’arròs. Això si, es recomana aplicar-lo a les nits, abans d’anar a dormir, quan la pell pot absorbir més fàcilment els beneficis de la mascareta.

Pel que fa al tipus d’arròs, qualsevol va bé en principi, però està demostrat que l’arròs integral conté molts més nutrients essencials que l’arròs blanc. Pel que fa a la pell, en retarda l’envelliment i la neteja d’èczemes, acne, erupcions i cremades del sol, a més de potenciar-ne l’elasticitat.

Més fàcil, impossible. No hi ha excuses per no atrevir-vos a fer-la