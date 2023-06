Les plantes son sexys. Us ho expliquem a Va de Verd

Lligar a través d’aplicacions està a l’ordre del dia, però si ets un amant de les plantes aquest capítol de Va de Verd t’ajudarà a descobrir altres maneres de fer-ho i, sobretot, més probabilitats de conèixer algú que no surti corrents quan vegi que tens desenes de plantes a casa. O que et gastes una quantitat considerable de diners en mimar-les.

De fet, aquest és un dels consells que hem de tenir en compte si volem caure bé a un plant lover. Ens ho ha explicat el Kevin Jiménez, tot un expert en relacions vinculades a les plantes, tal com mostra al seu perfil d’instagram @kevinfolia.

També ens hem colat a casa del Pancho Doren i el Jesús Monteagudo de Casa Protea, qui de l’amor a les plantes, n’han tret profit tant a l’amor, com a les plantes. I hem anat fins a Tenerife per comprovar, amb l’Eva Di Giacomo i l’Ezequiel Fernández, casats i amb dos fills, el potencial que tenen les parelles que comparteixen aquesta afició.

En aquest capítol ens endinsem al Planteka Fest, un festival de plantes on no només es fan xerrades, tallers i conferències relacionades amb la botànica, també intercanvis d’esqueixos que serveixen d’excusa per tenir cites ràpides allà mateix, com les que nosaltres hem pogut enregistrar: la de la Valèria i la Gemma i la del David i l’Andrea. Elles, han descobert que poden anar juntes a rescatar plantes; ells, que poden tenir complicitat tot i que, de tant en tant, se’ls hi mori alguna.

L’experiència és un grau, diuen, però és encara més important l’interès que puguin tenir les persones per les plantes. La curiositat per les plantes és sexy. I no ens sorprèn. Per això a la Maria Gómez no li falten pretendents, què us penseu? En aquest capítol se li ha apropat el Marc Giró, presentador de Latexou a RTVE Catalunya. Tots dos aprenen i conversen sobre el sex appeal de les plantes.