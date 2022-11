Ja tens una kokedama, i ara què? - Va de verd | RTVE Catalunya

Al primer capítol de Va de Verd en Joan Català, el nostre moly expert en kokedames, ens va explicar com fer-ne una. Però com passa sempre amb les plantes, no tot és tenir-les: després cal cuidar-les, i la kokedama són dues plantes en una o millor, és una planta en un test viu, fet de molsa que també necessita mantenir-se viva i verda.

La kokedama es rega per immersió. Cal submergir-la en un vol deixant que l’aigua cobreixi la bola de molsa. Millor si l'aigua no és clorada. En general aquest procés pot durar entre cinc o deu minuts, però una altra manera d’assegurar-nos que la planta ja està hidratada, és comprovar que ja no pugen bombolles a la superfície. La freqüència del reg dependrà de l'estació de l’any i també de les necessitats pròpies de la planta. En general es recomana que durant la primavera i l'estiu la freqüència sigui d’un o dos cops per setmana, mentre que a la tardor il'’hivern sigui d’un cop cada deu o fins i tot quinze dies. En qualsevol cas, l'estat de la molsa (si està més seca, o més fresca) ens servirà de baròmetre per determinar si necessita més o menys reg. Tot seguit deixem escórrer la kokedama fins que no degoti, i ja la tenim llesta per a tornar-la al seu lloc.