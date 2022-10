Aprèn a construir un hivernacle a casa / Va de verd

Toni Jardo, del canal de Youtube "la huertina de Toni" ens ensenya, pas per pas, com fabricar-nos un hivernacle amb materials molt assequibles, que ens protegirà les plantes de les baixes temperatures de l'hivern. Aquest hivernacle també ens ha de permetre conrear plantes fora de temporada, o fins i tot el podem fer servir per assecar fruites o herbes aromàtiques, per exemple. I només necessitarem una manta tèrmica, dos tubs de pvc, dues "t" i una creueta, varetes corrugades i trossos d'una mànega vella. Sense termostat ni res més, tindrem el nostre hivernacle a punt per fer front a qualsevol glaçada al nostre hort o jardí.