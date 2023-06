Amb aquesta guia, les teves plantes t'estimaran segur! - Va de Verd

Sovint ens estimem tant les nostres plantes que... les acabem matant d’amor. Com? Doncs regant-les en excés, per exemple. L’excés d’aigua sol ser la causa més habitual de la mort de les plantes a la llar. Per evitar-ho, i per entendre-les millor, el divulgador botànic Pancho Doren, junt amb el seu soci Jesús Monteagudo, han publicat el llibre “Me quiere, no me quiere”. Es tracta d’una guia botànica per, segons afirmen, “no matar les teves plantes ni d’amor ni de pena”.

El reg, la llum i el substrat són les claus per tenir-les en condicions òptimes. A més d’informació pràctica, el llibre està ple d’històries i anècdotes sobre el món botànic, que en Pancho i en Jesús han anat recopilant al llarg dels anys que porten al capdavant de “Casa Protea”. Es tracta d’una botiga al barri de Gràcia de Barcelona on els amants i col·leccionistes de plantes tenen un punt de trobada on compartir... amors i desamors botànics.