Flors i plantes comestibles - Va de verd | RTVE Catalunya

Menjar flors no és un invent de la cuina d’avantguarda, ni molt menys. A l'imperi romà ja en consumien. Però vigileu perquè qualsevol flor que ens vulguem menjar ha de provenir d’un cultiu orgànic. Així que les podem plantar nosaltres mateixos per estar segurs de què no contenen pesticides ni químics.

És el que fa el xef Jordi Cruz, al capdavant del restaurant amb 3 estrelles Michelin ABaC. En aquest capítol, li prepara a la nostra presentadora, la María Gómez, unes postres amb begònies del seu jardí.

Aprendrem, a més, que les flors aporten textures i sabors insospitats als plats, però també salut. El gessamí, per exemple, ens ajuda a disminuir els nivells de sucre a la sang; la dent de lleó ens aporta ferro i calci; els pètals de rosa ajuden a millorar la memòria i l'estat d'ànim... Flors i plantes amaguen virtuts insospitades, com ens explica fra Valentí de Manresa. És l'arxiver del convent dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona, i tota una eminència en el món de les plantes. Fra Valentí ens prepararà un remei a base d’herba de Sant Joan, l'oli de cop.

El famós youtuber Toni Jardón, del canal “La huertina de Toni”, ens farà un experiment molt divertit: com cultivar tomàquets en pocs dies a partir del propi fruit. I l la Irene Menéndez, coneguda a Instagram com a @ideimperfecta, ens ensenyarà a fer un sabó respectuós amb la pell a base de camamilla.