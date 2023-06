Empelts d'horta - Va de Verd

L’empelt, el que busca, és augmentar la productivitat de la planta, i això és vàlid pels arbres fruiters i també per a moltes plantes d’horta, com ara les carabasseres, o les sindrieres... A què no heu pensat mai que es podrien empeltar aquestes dues plantes? Amb quina finalitat? I com fer-ho? L’Ángel Vilariño, de @fitoralia, ens ho explica.