Empeltar no és difícil

Jordi Bronsoms, dels vivers especialitzats en arbres Soljardí, de Jafre (Girona) ens ensenya diferents tècniques per empeltar fruiters.. El primer sistema seria el que anomenem de l’ullet, que consisteix en fer una creu de manera superficial a la branca per tal d’inserir-hi una gema de l’espècimen que li volem empeltar. Tot seguit, protegim l’empelt segellant la zona amb una cinta especial per a aquest efecte. D’aquesta manera protegim el tall de les bactèries i fins i tot de l’agressió d’insectes nocius.

L’altra varietat d’empelt és la que anomenem d’estaqueta (o d’esquerda) perquè es tracta de fer un tall vertical a la branca on volem empeltar per, tot seguit, inserir-hi l’empelt en forma de punxa. Igual que en l’altre cas, protegirem l’operació amb la cinta d’empelt. L’objectiu de qualsevol empelt és aconseguir un arbre més productiu i, fins i tot, capaç de donar diferents fruits.