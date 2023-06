Decorar amb plantes... amb un toc oriental / Va de Verd

Les plantes aporten color, calidesa i fins i tot elegància tant a l’interior com a l’exterior de les nostres cases. És a dir: les plantes decoren. Però de la mateixa manera com triem els mobles i els complements, hem de planificar que les plantes que triem siguin les més adients, no només per mida i color, sinó també les que s’adapten millor allà on les destinem. Afegim-hi un matis més: les més adients al motiu de la nostra decoració. Aquesta vegada a Va de verd hem triat l’orient, però vosaltres podeu triar-ne qualsevol altra: Mèxic, Marroc... una decoració minimalista, o una de ben barroca. Per gustos, colors.

L’artista i professora d’art Dolors Villadelprat escomet la complicada tasca d’ensenyar a la nostra presentadora, María Gómez, l’art meditatiu i silent de fer una ikebana. Ho aconseguirà? Cal tenir en compte que parlem d’un art amb mig mil·lenni d’història a les seves espatlles, i molt relacionat amb el budisme i amb tot allò que culturalment anomenem zen. El resultat de tot plegat són uns preciosos centres florals on l’harmonia i l’equilibri estan per damunt de tot.

Ben a les antípodes d’aquesta harmonia reposada trobem la desmesura acolorida del jardí inspirat en l’illa de Bali que han realitzat a Barcelona els paisatgistes de Nosaltres Toquem Fusta. Amb ells gaudim de la riquesa d’aquest jardí, però també ens donen algunes de les claus que ens poden servir per decorar sigui quin sigui l’estil que triem: sostenibilitat, triar plantes que encara que no siguin pròpies del lloc que ens serveix d’inspiració, ens ajudin a recrear-lo, i equilibri entre les plantes i d’altres elements decoratius com poden ser el mobiliari, els llums, escultures...

Decoracions a part, al programa d’aquesta setmana no hi poden faltar els nostres molis que, com sempre, parlen de plantes però també de tot allò que les envolta, com ara la cuina: La xef Montse Estruch, d’El Cingle restaurant, ens ensenya la seva recepta de tagliatelle amb flors d’abèlia, la Montse també parla d’una lasanya, però en aquest cas no per cuinar: la de bulbs, i en Jordi Lozano, del Centre de Teràpies Naturals, li treu molt de profit a una planta tan corrent com el card marià.